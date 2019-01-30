Kıvılcım Ural'dan doğum sonrası ilk poz

Kıvılcım Ural ve çocukluk aşkı Kaan Tangöze'nin kız bebekleri geçtiğimiz haftadünyaya geldi. Ünlü rockçı Kaan Tangöze ile eşi Kıvılcım Ural, geçen hafta doğan kızlarıyla önceki gün Nişantaşı'ndaydı.
KIZLARINI GEZMEYE ÇIKARDILAR
Güzel havayı fırsat bilen çift kızlarını gezdirdi. Rockçı'nın eski eşi Seçkin Piriler'den olan büyük oğlu Hakan'ın küçük kardeşine ilgisi ise dikkatlerden kaçmadı.
KASIM AYINDA DÜNYAEVİNE GİRMİŞTİ
Kıvılcım Ural 5 aylık hamileyken Kasım ayında sevgilisi Kaan Tangöze ile dünyaevine girmişti.
Kıvılcım Ural 5 aylık hamileyken Kasım ayında sevgilisi Kaan Tangöze ile dünyaevine girmişti.