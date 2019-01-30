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'dan doğum sonrası ilk poz

'nun solisti ile 5 aylık hamileyken dünyaevine giren ve geçtiğimiz günlerde kızını kucağına alan , doğum sonrası ilk kez görüntülendi.

Giriş Tarihi: 30.1.2019 16:58
Kıvılcım Ural'dan doğum sonrası ilk poz

Kıvılcım Ural ve çocukluk aşkı Kaan Tangöze'nin kız bebekleri geçtiğimiz haftadünyaya geldi. Ünlü rockçı Kaan Tangöze ile eşi Kıvılcım Ural, geçen hafta doğan kızlarıyla önceki gün Nişantaşı'ndaydı.

KIZLARINI GEZMEYE ÇIKARDILAR

Güzel havayı fırsat bilen çift kızlarını gezdirdi. Rockçı'nın eski eşi Seçkin Piriler'den olan büyük oğlu Hakan'ın küçük kardeşine ilgisi ise dikkatlerden kaçmadı.

KASIM AYINDA DÜNYAEVİNE GİRMİŞTİ

Kıvılcım Ural 5 aylık hamileyken Kasım ayında sevgilisi Kaan Tangöze ile dünyaevine girmişti.

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Kıvılcım Ural 5 aylık hamileyken Kasım ayında sevgilisi Kaan Tangöze ile dünyaevine girmişti.

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Kıvılcım Ural'dan doğum sonrası ilk poz
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