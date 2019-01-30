Nazlı Hamarat ‘Sonun eski kocama benzeyecek bittin sen’

'İşte Benim Stilim' adlı yarışma programı ile tanınan Nazlı Hamarat, sevgilisi ve bebeğinin babası olduğu iddia edilen Gaffar Aydın'ı tehdit etiği gerekçesiyle yargılanacak. İddiaya göre olay şöyle gelişti: Hamarat, kendisini aldattığından şüphelendiği sevgilisi Gaffar Aydın'la tartışmaya başladı. Hamarat sevgilisine, "Eski kocamın sonunu biliyorsun, senin de sonun ona benzeyecek. Seni rezil edeceğim. Bittin sen" diyerek hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdi. Aydın'ın şikayeti sonrası yürütülen soruşturma kapsamında Hamarat hakkında hakaret ve tehdit suçu kapsamında iddianame düzenledi. 4.5 yıla kadar hapsi istenen Hamarat, ilerleyen günlerde yargılanacak. Hamarat'ın eski eşi işadamı Emir Cevdet Şaşmaz, geçtiğimiz aylarda Ukrayna'da boğazı kesilerek öldürülmüştü.