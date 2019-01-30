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‘Sonun eski kocama benzeyecek bittin sen’

Bir yarışma ile şöhret olan , sevgilisi Gaffar Aydın’ı, öldürülen kocasını örnek gösterip tehdit etti. Korkan Aydın, mahkemeye koştu

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 10:21
Nazlı Hamarat ‘Sonun eski kocama benzeyecek bittin sen’

'İşte Benim Stilim' adlı yarışma programı ile tanınan , sevgilisi ve bebeğinin babası olduğu iddia edilen Gaffar Aydın'ı tehdit etiği gerekçesiyle yargılanacak. İddiaya göre olay şöyle gelişti: Hamarat, kendisini aldattığından şüphelendiği sevgilisi Gaffar Aydın'la tartışmaya başladı. Hamarat sevgilisine, "Eski kocamın sonunu biliyorsun, senin de sonun ona benzeyecek. Seni rezil edeceğim. Bittin sen" diyerek hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdi. Aydın'ın şikayeti sonrası yürütülen soruşturma kapsamında Hamarat hakkında hakaret ve tehdit suçu kapsamında iddianame düzenledi. 4.5 yıla kadar hapsi istenen Hamarat, ilerleyen günlerde yargılanacak. Hamarat'ın eski eşi işadamı Emir Cevdet Şaşmaz, geçtiğimiz aylarda Ukrayna'da boğazı kesilerek öldürülmüştü.

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Nazlı Hamarat ‘Sonun eski kocama benzeyecek bittin sen’
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