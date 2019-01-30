Şarkıcı Altay’dan çarpıcı açıklamalar… ‘Otomobil işi yaptım battım kafe açtım iflas ettim’

'Keşke Aramasaydın' adlı yeni single'ı ile dikkat çeken Altay, GÜNAYDIN'a konuştu. Müziğin çağ atladığını dile getiren Altay, "Dijital dünya geleceğimiz" dedi.



Neden single çıkarmayı tercih ediyorsunuz?

Tüm dünyada durum bu, sistem o noktaya gitti çünkü dijital dünya çok ilerledi. Bu tabii CD satışını etkiliyor, belki CD satışı da bitecek. O yüzden single çıkarmak artık daha mantıklı. Bir de albümü alıyorsun, dinliyorsun ama bütün şarkıları beğenmiyorsun. Bundan sonra single olarak durmak yok, yola devam.