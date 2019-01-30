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Şarkıcı ’dan çarpıcı açıklamalar… ‘Otomobil işi yaptım battım kafe açtım iflas ettim’

Yeni single’ını çıkaran , eşi Gülsüm Biber’e olan aşkını anlattı: O benim şansım. Başarılı olayım diye hayatını bana adadı. Ona müteşekkirim

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 11:10
Şarkıcı Altay’dan çarpıcı açıklamalar… ‘Otomobil işi yaptım battım kafe açtım iflas ettim’

'Keşke Aramasaydın' adlı yeni single'ı ile dikkat çeken , GÜNAYDIN'a konuştu. Müziğin çağ atladığını dile getiren Altay, "Dijital dünya geleceğimiz" dedi.

Neden single çıkarmayı tercih ediyorsunuz?
Tüm dünyada durum bu, sistem o noktaya gitti çünkü dijital dünya çok ilerledi. Bu tabii CD satışını etkiliyor, belki CD satışı da bitecek. O yüzden single çıkarmak artık daha mantıklı. Bir de albümü alıyorsun, dinliyorsun ama bütün şarkıları beğenmiyorsun. Bundan sonra single olarak durmak yok, yola devam.

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Şarkıcı Altay’dan çarpıcı açıklamalar… ‘Otomobil işi yaptım battım kafe açtım iflas ettim’
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