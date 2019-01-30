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Sen Anlat 'de 'nin en mutlu günü! Sen Anlat Karadeniz'de neler olacak?

Fırtınalar estiren dizi ‘Sen Anlat ’ izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkını anlatan dizi, 2. Sezon 38. bölümüyle 30 Ocak Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşuyor. Dizide bu akşam; ’nin aniden sıklaşan sancıları hapishanedeki isyan sesleri tarafından bastırılır. Nefes kolları sıvar, Asiye bebeğini sağlıkla kucağına alır. İşte Sen Anlat Karadeniz dizisi 38. Bölümünde olacaklar ve Sen Anlar Karadeniz 38. Bölüm fragmanı…

Giriş Tarihi: 30.1.2019 15:50 Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 15:50
Sen Anlat Karadeniz'de Asiye'nin en mutlu günü! Sen Anlat Karadeniz'de neler olacak?

Asiye'nin aniden sıklaşan sancıları hapishanedeki isyan sesleri tarafından bastırılır. Nefes kolları sıvar, Asiye bebeğini sağlıkla kucağına alır. Yiğit'in savcıyla yaptığı konuşma sayesinde kadınlar serbest bırakılırken, tutsak haldeki Vedat, Fikret'ten yitip giden çocukluğunun hesabını sorar.

Sen Anlat Karadeniz 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hemen izle

Tahir, Nefes'in yaralarını sarmaya kaldığı yerden devam eder. Nefes'in tüm hayalleri Tahir'in kurduğu yuvada gerçek olurken, Vedat hayalleri kabusa çevirmeye kararlıdır.

Sen Anlat Karadeniz 37. son bölüm tamamı tek parça yayınlandı – Hemen izle

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