Sen Anlat Karadeniz'de Asiye'nin en mutlu günü! Sen Anlat Karadeniz'de neler olacak?

Asiye'nin aniden sıklaşan sancıları hapishanedeki isyan sesleri tarafından bastırılır. Nefes kolları sıvar, Asiye bebeğini sağlıkla kucağına alır. Yiğit'in savcıyla yaptığı konuşma sayesinde kadınlar serbest bırakılırken, tutsak haldeki Vedat, Fikret'ten yitip giden çocukluğunun hesabını sorar.
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Tahir, Nefes'in yaralarını sarmaya kaldığı yerden devam eder. Nefes'in tüm hayalleri Tahir'in kurduğu yuvada gerçek olurken, Vedat hayalleri kabusa çevirmeye kararlıdır.