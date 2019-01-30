‘Seve seve Hande’nin nikah şahidi olurum’

BUGÜN NELER OLDU

Yılınen iyilerinin ödüllendirildiği BAU Radyo 3. Müzik On Air Ödülleri, Bahçeşehir Üniversitesi'nde sahiplerini buldu. Gecede Demet Akalın; En İyi Kadın Pop Müzik Sanatçısı, Buray; En İyi Erkek Pop Müzik Sanatçısı, Gülben Ergen; En İyi Single, Sinan Akçıl-Mustafa Ceceli; En İyi Düet, Deniz Seki ise En İyi Albüm dallarında ödül aldı. Turkuvaz Radyo'da yayın yapan Füsun Alkan ise En İyi Radyo Programcısı Ödülü'nün sahibi oldu.Tören öncesi gazetecilerle konuşan Demet Akalın'a, geçtiğimiz günlerde barıştığı Hande Yener'in "Nikah şahidim Demet olacak" sözleri hatırlatıldı. Akalın, "Bana bir şey demedi ama seve seve olurum. Birbirimize kalp atıp duruyoruz. Güzel oldu barışmamız, en kısa zamanda bir araya da geleceğiz."Sinan Akçıl, geceye eşi Burcu Kıratlı ile katıldı. Akçıl, "Eşim bana uğurlu geldi. Ödülümü aldım ama nazara geldim sanırım, baksanıza elimde kaldı, kırıldı" dedi.