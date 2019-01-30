Sosyete sömestirde

BUGÜN NELER OLDU

Okullarınyarı yıl tatiline girmesiyle birlikte sık tercih edilen destinasyonlardan Erzurum Palandöken, tatilci akınına uğradı. Cemiyet, iş ve sanat dünyasının sevilen isimleri de Sway Hotels'de karın keyfini doyasıya çıkardı. Sani-Asuman Şener, Hale-Ozan Şener, Ezgi Yelen, Aslı-Alican Acundaş gibi ünlü isimler, kayak yapmanın yanı sıra çeşitli aktivitelerle de eğlenceyi ikiye katladı. Sway Hotels'in patronu Berke Dikmen, misafirlerinin her biri ile ayrı ayrı ilgilendi. Bir ara barbekünün başına da geçen Dikmen, misafirleri için köfte ve sucuk yaptı. Onur-Damla Akkaynak çifti de kızları Alya ile hafta sonu tatillerini Palandöken Sway Hotels'de geçirdi.