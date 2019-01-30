Haberler > Günaydın Haberleri > Ünlü şarkıcı Pınar Aylin kaza geçirdi!

Ünlü şarkıcı kaza geçirdi!

Ünlü şarkıcı , geçtiğimiz hafta evinin bahçesinde kaza geçirdi. Hastane odasından fotoğrafını paylaşan Pınar Aylin yaşadıklarını anlattı: 1 haftalık aradan sonra hastaneden ve Emine hemşiremin kanatları altından merhaba. Ayağımda titanyum bir çivim var artık çünkü sol bacak çoklu kırık. Geçen salı Maya’yla birlikte eve dönmüşken, bahçede Mira fazla sevgiden üzerime koşarak ayaklarımı yerden kesip taşa kafa üstü uçmama sebep oldu ve acıdan düştüğüm yerde öylece kaldım…

Giriş Tarihi: 30.1.2019 16:48 Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 16:54
Ünlü şarkıcı Pınar Aylin kaza geçirdi!

Şarkıcı , geçen hafta evinin bahçesinde kaza geçirdiğini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

BENZER HABERLER
TENCERE VE TAVALARINIZ GERÇEKTEN TEMİZ Mİ?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü şarkıcı Pınar Aylin kaza geçirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN