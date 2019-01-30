Ünlü şarkıcı Pınar Aylin kaza geçirdi!

Ünlü şarkıcı Pınar Aylin, geçtiğimiz hafta evinin bahçesinde kaza geçirdi. Hastane odasından fotoğrafını paylaşan Pınar Aylin yaşadıklarını anlattı: 1 haftalık aradan sonra hastaneden ve Emine hemşiremin kanatları altından merhaba. Ayağımda titanyum bir çivim var artık çünkü sol bacak çoklu kırık. Geçen salı Maya’yla birlikte eve dönmüşken, bahçede Mira fazla sevgiden üzerime koşarak ayaklarımı yerden kesip taşa kafa üstü uçmama sebep oldu ve acıdan düştüğüm yerde öylece kaldım…
Giriş Tarihi: 30.1.2019 16:48Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 16:54
Şarkıcı Pınar Aylin, geçen hafta evinin bahçesinde kaza geçirdiğini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu.