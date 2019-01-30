Zeynep Turan ile günlük burç yorumları burada - Günlük burç yorumu yayınlandı 30 Ocak Çarşamba | Astroloji

Büyük bir merakla beklenilen Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Sosyal medya kullanıcılarının Twitburc olarak da tanıdığı Uzman Astrolog Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi bugünkü burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 30 Ocak Çarşamba burç yorumlarınızda ne var? Haberimizin detaylarından astroloji konusunda en çok araştırılan konu durumunda günlük burç yorumlarını bulabilir ve Zeynep Turan'ın "Herkes burcunun özelliğini taşır" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMU 30 OCAK 2019 ÇARŞAMBA (ASTROLOJİ)

ASTROGÜNDEM

Güneş-Merkür kavuşumu teknoloji ve bilim alanındaki olumlu gelişmeleri işaret ediyor. Tıp adına bilim insanları açıklamalar yaparken, bugünden itibaren NASA'dan hiç duymadığımız gerçekleri duyabiliriz. Aynı zamanda hayallerin nasıl aşılabileceğine hep beraber şahit olacağız.

KOÇ

Pratik bir gün seni bekliyor. Ertelediğin bir tedavi, spor ya da diyet programı varsa bugün harekete geçebilirsin.

BOĞA

Bugün mantığın değil, kalbin iş başında. Gökyüzü duygularını yükseltebilir. Sorumluluklarını ertelemek istiyorsun.

İKİZLER

Ay'ın konumu sesini yükseltmene yol açabilir. İş yerinde yaşadığın yoğunluk ev hayatına da yansıyabilir.

YENGEÇ

Toparlanmakta zorlanabileceğin bir gün. Günün kalitesi, kendini işlere veremeyeceğini vurguluyor.

ASLAN

Güne isteksiz bir başlangıç yapabilirsin. Ama gün içerisinde işlerine etkin bir şekilde konsantre olabilirsin.

BAŞAK

İkili ilişkilerinin ön plana çıktığı bir gün. Ay'ın konumu, tavırlarında detaycı davranmana neden olabilir.

TERAZİ

Benzersiz bir gün yaşamanın sevincini, herkesle paylaşıyorsun. Büyük bir ihalen ya da başarın konuşulacak.

AKREP

Ay'ın konumu, ilginç tekliflere neden olabilir. Bazılarını uçuk bulurken, bazıları ile ilgilenebilirsin.

YAY

Etrafında gelişen olayları, olumsuz olarak algılamana neden olan söylentiler, seni rahatsız edebilir.

OĞLAK

Gezegenlerin desteği ile bugün, sanki omuzundan bir ton yükü atıyormuş hissine kapılabilirsin.

KOVA

Kişiliğini ortaya koyacağın girişimler gündemini kapsayabilir. İş görüşmesinde, kendine hayran bırakabilirsin.

BALIK

Bugün her şeyi inceliyorsun. Nezaketin, ince düşüncenin ve hoşgörülü olmanın önemini düşüneceksin.