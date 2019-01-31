Haberler > Günaydın Haberleri > Esra Erol ‘Ameliyat oldum’ Sosyal medyadan duyurdu!

‘Ameliyat oldum’ Sosyal medyadan duyurdu!

atv ekranlarının sevilen sunucusu , Instagram hesabından yaptığı açıklamada ameliyat olduğunu duyurdu. Güzel sunucu Esra Erol, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda geçtiğimiz cuma iç varis ameliyatı olduğunu açıkladı. Erol, takipçilerini varis konusunda uyardı ve hastalıklarını göz ardı etmemelerini istedi…

Giriş Tarihi: 31.1.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 09:48
Esra Erol ‘Ameliyat oldum’ Sosyal medyadan duyurdu!

Sunucu , Instagram hesabından yaptığı açıklamada ameliyat olduğunu duyurdu

BENZER HABERLER
TENCERE VE TAVALARINIZ GERÇEKTEN TEMİZ Mİ?
ARKADAŞINA GÖNDER
Esra Erol ‘Ameliyat oldum’ Sosyal medyadan duyurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN