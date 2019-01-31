Esra Erol ‘Ameliyat oldum’ Sosyal medyadan duyurdu!
atv ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, Instagram hesabından yaptığı açıklamada ameliyat olduğunu duyurdu. Güzel sunucu Esra Erol, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda geçtiğimiz cuma iç varis ameliyatı olduğunu açıkladı. Erol, takipçilerini varis konusunda uyardı ve hastalıklarını göz ardı etmemelerini istedi…
Giriş Tarihi: 31.1.2019 09:46Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 09:48
Sunucu Esra Erol, Instagram hesabından yaptığı açıklamada ameliyat olduğunu duyurdu