Güzel şarkıcı Demet Akalın pırlanta yüzüğünü hayranına hediye etti
Ünlü şarkıcı Demet Akalın kendisine hediye gelen 35 bin TL'lik yüzüğü konserinde evlilik teklifi alan bir hayranına hediye etti. Gecenin açılışını "Kulüp" şarkısıyla yapan Akalın, konserin ortalarına doğru evlilik düşündüklerini söyleyen bir çifti sahneye davet etti. Ünlü şarkıcı, sahnede evlilik teklifi alan hayranına düğün hediyesi olarak 35 bin lira değerindeki 1.20 karatlık pırlanta yüzüğünü hediye etti.
Giriş Tarihi: 31.1.2019 10:14Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 10:17
Ünlü şarkıcı Demet Akalın kendisine hediye gelen 35 bin TL'lik yüzüğü konserinde evlilik teklifi alan bir hayranına hediye etti.