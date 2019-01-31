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Güzel şarkıcı pırlanta yüzüğünü hayranına hediye etti

Ünlü şarkıcı kendisine hediye gelen 35 bin TL'lik yüzüğü konserinde evlilik teklifi alan bir hayranına hediye etti. Gecenin açılışını "Kulüp" şarkısıyla yapan Akalın, konserin ortalarına doğru evlilik düşündüklerini söyleyen bir çifti sahneye davet etti. Ünlü şarkıcı, sahnede evlilik teklifi alan hayranına düğün hediyesi olarak 35 bin lira değerindeki 1.20 karatlık pırlanta yüzüğünü hediye etti.

Giriş Tarihi: 31.1.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 10:17
Güzel şarkıcı Demet Akalın pırlanta yüzüğünü hayranına hediye etti

Ünlü şarkıcı kendisine hediye gelen 35 bin TL'lik yüzüğü konserinde evlilik teklifi alan bir hayranına hediye etti.

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Güzel şarkıcı Demet Akalın pırlanta yüzüğünü hayranına hediye etti
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