Haliç’te Demet Akalın izdihamı

BUGÜN NELER OLDU

DemetAkalın sevenleriyle önceki akşam Halkbank sponsorluğunda gerçekleşen Halkın Yıldızları konserleri kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde sevenleriyle buluştu. Sahneye 'Kulüp' şarkısıyla çıkan Akalın, sevilen şarkılarını Haliç'i hınca hınç dolduran binlerle birlikte söyledi. Poptan arabeske, Türk sanat müziğinden türküye 40'a yakın eser seslendiren sanatçı, Serkan Kaya'yla da 'Mesele' şarkısına düet yaptı. Gülşah Saraçoğlu imzalı gri payetli bir kıyafet giyen Demet Akalın, 10 dansçının eşlik ettiği şovlarıyla da sevenlerine görsel bir şölen yaşattı. Gecede Akalın'ı, eşi Okan Kurt ve kızı Hira yalnız bırakmadı.