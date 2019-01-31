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’ten kadınlara adanmış bir albüm; “Sessiz Çığlık”

Yarım asıra yakın geçmişiyle Türk rock tarihinin en köklü topluluklarından biri olan ’in, ’nun vefatından bu yana yayınladığı ilk beste albümü olan “Sessiz Çığlık” da Manço'nun ölüm yıldönümünde 1 şubat cuma tarihinde yayınlanıyor.

Giriş Tarihi: 31.1.2019 17:45
Kurtalan Ekspres’ten kadınlara adanmış bir albüm; “Sessiz Çığlık”

Yarım asıra yakın geçmişiyle Türk rock tarihinin en köklü topluluklarından biri olan Kurtalan Ekspres'in, Barış Manço'nun vefatından bu yana yayınladığı ilk beste albümü olan "Sessiz Çığlık" da Manço'nun ölüm yıldönümünde 1 şubat cuma tarihinde yayınlanıyor.

BARIŞ MANÇO'NUN 20'İNCİ ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE...

Barış Manço'nun 20'nci ölüm yıldönümünde yayınlanacak albüm aynı zamanda grubun 46'ncı; Ahmet Güvenç'in ise 50'nci sanat yılında dinleyicilerle buluşacak. Ahmet Güvenç'in; 'hepimizin bastırmaya çalıştığı bir infialin öyküsü olarak tanımladığı 'Sessiz Çığlık', yolcularını yine katıksız, karşılıksız bir sevgiye davet ediyor. Kurtalan Ekspres; mesneviden hareketle birleştirmeye, kırıkları onarmaya ve insanlar arasında köprü kurmaya geliyor.

Vefatının 20'nci yılında Barış Manço'ya saygı gecesi

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Kurtalan Ekspres’ten kadınlara adanmış bir albüm; “Sessiz Çığlık”
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