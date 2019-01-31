Özlem Yıldız’ın eski eşi Sinan Serter kolluk kuvvetlerine bakın nasıl teslim olmuş!

Özlem Yıldız'ın 2013 yılında boşandığı oğlunun babası Sinan Serter'in Uludağ'da çocukları Demir'in yanında gözaltına alındığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Olayı haber alan Özlem Yıldız da oğlunu yalnız bırakmamak için Uludağ'a geldi. Olayla ilgili detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı.
Giriş Tarihi: 31.1.2019 11:26Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 11:27
Bursa Uludağ'da oğlunun yanında gözaltına alındığı iddia edilen Sinan Serter'in kolluk kuvvetlerine kendisinin teslim olduğu belirtildi.