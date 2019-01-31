Haberler > Günaydın Haberleri > Özlem Yıldız’ın eski eşi Sinan Serter kolluk kuvvetlerine bakın nasıl teslim olmuş!

’ın eski eşi kolluk kuvvetlerine bakın nasıl teslim olmuş!

'ın 2013 yılında boşandığı oğlunun babası 'in Uludağ'da çocukları Demir'in yanında gözaltına alındığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Olayı haber alan Özlem Yıldız da oğlunu yalnız bırakmamak için Uludağ'a geldi. Olayla ilgili detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Giriş Tarihi: 31.1.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 11:27
Özlem Yıldız’ın eski eşi Sinan Serter kolluk kuvvetlerine bakın nasıl teslim olmuş!

Bursa Uludağ'da oğlunun yanında gözaltına alındığı iddia edilen 'in kolluk kuvvetlerine kendisinin teslim olduğu belirtildi.

BENZER HABERLER
TENCERE VE TAVALARINIZ GERÇEKTEN TEMİZ Mİ?
ARKADAŞINA GÖNDER
Özlem Yıldız’ın eski eşi Sinan Serter kolluk kuvvetlerine bakın nasıl teslim olmuş!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN