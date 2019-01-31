Şirketler iş birliği yaptı

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İki müzik şirketi, sanatçılarımızın dünya piyasasına açılması için çok önemli bir anlaşma yaptı. Yapılan anlaşmayla, Doğan Müzik Şirketi, Dua Lipa ve Anne Marie gibi ünlü şarkıcıların yayıncısı Warner Music'in Türkiye'deki fiziksel ürünlerinin Türkiye'de dağıtılmasını üstlenecek ve repertuvarını Türkiye'nin sahip olduğu dijital müzik platformlarında temsil edecek. Anlaşma ayrıca, Warner Music'in repertuvarının, yaklaşık 13 milyon abone ve resmi olarak aylık 600 milyon video izlenme sayısıyla YouTube'daki NetD'de bulundurulmasını da içerecek. DMC CEO'su Samsun Demir, anlaşmayla ilgili şöyle konuştu: "Dünyanın en önemli müzik şirketlerinden birisinin müzik repertuvarının Türkiye'deki temsilcisi olmanın gururunu yaşıyoruz."