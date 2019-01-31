Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün ve eski eşi Ender Balcı yine mahkemelik oldu

Sibel Tüzün'ün eski eşi Ender Balcı'nın çocuk için ödediği bin lira nafakanın 500 liraya düşürülmesi için açtığı dava bir hukuk savaşı başlattı. Sibel Tüzün şimdi nafakanın 4 bin liraya çıkarılmasını istiyor