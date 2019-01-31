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Ünlü şarkıcı ve eski eşi Ender Balcı yine mahkemelik oldu

3 yıl önce boşanan ile Ender Balcı, çocuklarının nafakası nedeniyle bir kez daha mahkemelik oldu. Daha önce Tüzün’ün ödenmeyen nafakalar için hakkında icra takibi başlattığı Balcı, bu kez bin liralık iştirak nafakasının 500 liraya düşürülmesi ve yarı oranında karşıladığı eğitim masraflarının kaldırılması için dava açtı. Sibel Tüzün şimdi nafakanın 4 bin liraya çıkarılmasını istiyor

Giriş Tarihi: 31.1.2019 12:04 Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 12:06
Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün ve eski eşi Ender Balcı yine mahkemelik oldu

'ün eski eşi Ender Balcı'nın çocuk için ödediği bin lira nafakanın 500 liraya düşürülmesi için açtığı dava bir hukuk savaşı başlattı. Sibel Tüzün şimdi nafakanın 4 bin liraya çıkarılmasını istiyor

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Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün ve eski eşi Ender Balcı yine mahkemelik oldu
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