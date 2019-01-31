Yasa jet hızıyla çıktı sinemamızın geleceği kurtuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün sinema sektörünün temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Erdoğan görüşmede; son günlerde sinema salonu işletmecileri ile yapımcıoyuncu arasında yaşanan mısır krizini de bitiren Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu imzaladı.



'GÜZEL BİR ŞEKİLDE AĞIRLANDIK'

Toplantıda Erdoğan'a teşekkür eden sektörün ünlü isimleri; Beştepe'de çok samimi ve güzel bir şekilde ağırlandıklarını belirterek duygularını ve Cumhurbaşkanlığı sistemi sayesinde jet hızıyla çıkan yasa hakkındaki görüşlerini GÜNAYDIN'a anlattı.







YILMAZ ERDOĞAN:

"Uzun zamandır beklediğimiz bir yasaydı. Çok güzel bir gelişme oldu, şimdikiler ve bundan sonraki kuşaklar için çok güzel oldu."



DEMET AKBAĞ:

"Çok çok önemli bir yasa. Bütün sinemacılara, izleyicilere hayırlı olsun. Çok hızlı bir süreçti. Çabucak çıktı. Güzel bir toplantı oldu."







ATA DEMİRER:

"Yeni yasa herkese hayırlı olsun. Acil müdahale ile hepimizi mutlu eden bir sonuç çıktı. Türk sineması Türkiye'nindir."







ŞORAY UZUN:

"Sinemamızın sorunlarını çözen yasa çok hızlı çıktı. Cumhurbaşkanlığı sisteminde kararların ne kadar hızlı alındığını ve bürokrasinin aşıldığını gördük."



'BÜYÜK BİR SORUN ÇÖZÜLDÜ'



ŞÜKRÜ AVŞAR:

"Çok olumlu bir buluşmaydı. Erdoğan'ın Türk sinemasına verdiği değer hepimizi motive etti, gelecek için umut verdi. Yasa b��yük bir sorunumuzu çözmüş oldu."



'SEKTÖR ARTIK ŞEFFAFLAŞTI'



MUZAFFER YILDIRIM:

"Tarihi bir imza atan Erdoğan, sinemamızın geleceğini kurtardı. Sektör şeffaflaştı. Mükemmel karşılandık; espriler, şakalar yapıldı. Hepimiz kendimizi değerli hissettik."



'ESPRİLİ BİR ORTAM VARDI'



BİROL GÜVEN:

"Bu yasayla birlikte dünyanın en önemli sinemacılarının bu topraktan çıkacağına inanıyorum. Erdoğan bizi çok samimi karşıladı. Esprilerin yapıldığı neşeli bir toplantı oldu."





TAMER KARADAĞLI:

"Sayın Erdoğan hepimizle tek tek ilgilendi. Sektörle alakalı sorular sordu. Bu yasayı sektör adına çok olumlu buluyorum."



EDHO EKİBiYLE NEŞELİ MUHABBET







OKTAY KAYNARCA:

"Cumhurbaşkanımızla kapıda esprileştik, 'Dizimizi (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz) seyretmiyorsunuz sanırım, Sayın Bahçeli hep bizden bahsediyor" diye sordum, 'Olur mu, ben de izliyorum' diye cevap verdi. Bahadır Özdener, 'Oktay'a herkes 'Reis' diyor, çekinmedik de değil; iki reis bir arada olmaz diye' deyince, cumhurbaşkanımız 'Ee olmaz tabii' diye karşılık verdi. Ben de 'Tayyip Bey bırakın, sokaklarda desinler' deyince kahkaha attı. Sonra 'Cumhurbaşkanım ben de 54 yaşına girdim, gösteriyor muyum?' diye sordum, bana 'Gösteriyorsun' diye cevap verdi. Keyifli bir sohbetti."



BAHADIR ÖZDENER:

"Biz Cumhurbaşkanlığı sistemini geçtiğimiz iki haftada tam olarak idrak ettik. Türkiye'nin kemikleşmiş sorununun 15 günde nasıl hallolduğunu gözümüzle gördük."



RACI ŞAŞMAZ:

"Sayın Cumhurbaşkanı, Kültür Bakanı Mehmet Ersoy ile birlikte bizi makamında kabul etti. Sorunlarımızı arz ettik, kendileri de sayın bakana çözüm talimatlarını verdi."







ONUR TAN:

"Cumhurbaşkanımızın birleştirici tavrı ve çözümlere olan yaklaşımı olağanüstüydü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un yasayı daha ay bitmeden jet hızıyla hazırlatması çok önemli. Sanata, sanatçıya saygısını, sevgisini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimizle..."







'MEVLANA FİLMİ TÜRKİYE'DE ÇEKİLMELi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil ettikleri için sanatçılarla gurur duyduğunu belirtti. Erdoğan, konuşmasında Mevlana'yı anlatan filmin Türkiye'de çekilmesi gerektiğine de vurgu yaptı: "Maliyetleri çok yüksek eserler var. Bir ara Katar'dan 'Mevlana'yı çekelim' diye teklif gelmişti. Hatta bir ara kendileri de bu işe teşebbüs etti ama başaramadılar. Bu, işin kaynağı burası." Yurt dışında izlenen Türk dizilerine de değinen Erdoğan "Körfez de bizim Türk dizilerine, filmlerine hasta. Ne zaman Körfez'e gitsem hepsi bizim dizileri anlatıyor. Bu önemli bir gelişme" dedi.

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