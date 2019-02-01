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Bu şarkı olay oldu

Giriş Tarihi: 1.2.2019
Bu şarkı olay oldu
Bugüne kadar ortak bir projeye imza atmayan Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe, ilk defa birlikte şarkı yaptı. Yıllardır küs olan ve geçtiğimiz aylarda barışan iki ünlü isim; Okay Barış'ın, prodüktörlüğünü Sezen Aksu'nun üstlendiği 'Artık Sevilmiyor Böyle' albümünde yer alan 'Aşktan Giderken' şarkısını birlikte yaptı. İki büyük ismin bu işbirliğinden doğan 'Aşktan Giderken', çok kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Yıldız Tilbe, şarkının piyasaya çıkmasının ardından önceki gece Jolly Joker Vadistanbul'da sevenleriyle buluştu. 'Kış Gülleri' parçası ile programına başlayan başarılı sanatçı, şarkılarıyla romantik rüzgarlar estirdi.
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Bu şarkı olay oldu
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