Çocuklarla buluşacaklar

BUGÜN NELER OLDU

D&R;Zorlu PSM'de gerçekleşecek Çocuk Sanat Festivali ile 3-15 yaş arası çocukları sanatla buluşturuyor. D&R, Çocuk Sanat Festivali'nde kurduğu D&R Sahnesi ile eğlenceli bir dünyanın kapılarını çocuklara açıyor. Dört gün sürecek etkinlikte Gülben Ergen, Ragıp Savaş, Ceyda Düvenci, Tan Sağtürk, Derya Uluğ, Akasya Asıltürkmen, Başak Sayan, Varol Yaşaroğlu ve Sevinç Erbulak gibi pek çok ünlü isim çocuklarla bir araya gelerek, çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştiriyor. Keyifli anlara sahne olan, miniklere keşiflerle dolu bir serüven fırsatı sunan etkinlik, çocukların ilgisini çektiği kadar, büyükleri de memnun ediyor.