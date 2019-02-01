Gençler Şeyma Subaşı’nı Kerimcan Durmaz’ı değil Aziz Sancar’ı örnek almalı

Gençler Şeyma'yı Kerimcan'ı değil Aziz Sancar'ı örnek almalı

Kabul edelim ya da etmeyelim son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu Şeyma Subaşı. Sadece Acun Ilıcalı ile yaşadığı ilişkiden dolayı değil elbette. Farklı yaşam tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmayı başardı Subaşı. Fenomen haline geldi. Kendisi her ne kadar 'nefret edilen insan' olarak görüldüğünü söylese de ona özenen ve onun gibi kolay yoldan hayat sürmek isteyen maalesef çok sayıda genç kızımız da var. Marjinal diyebileceğimiz tarzıyla özellikle kimlik arayışı içinde olan gençlerimize rol model olduğu bir gerçek.