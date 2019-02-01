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Gençler ’nı ’ı değil ’ı örnek almalı

, ve onlara benzer sosyal medya fenomenleri, toplumsal yozlaşmaya katkı sağlıyor ne yazık ki... Gençler; bu sözde fenomenleri, çalışmadan şaşaalı bir hayat sürmenin figürü olarak görüyor. Ülkemizinilerlemesi için; gençlerin içi boş özgüven patlaması yaşayan bu isimleri değil, gerçek başarı hikayelerini örnek alması gerek. Mesela; ülkemize değer katan ve her daim emeğin önemini vurgulayan Nobel ödüllü ’ı.Günaydın köşe yazarı Tuba Kalçık, Şeyma Subaşı’nı, Kerimcan Durmaz’ı ve Aziz Sancar’ı kaleme aldı. İşte o yazı…

Tuba KALÇIK
TUBA KALÇIK Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2019 15:20 Güncelleme Tarihi: 1.2.2019 15:23
Gençler Şeyma Subaşı’nı Kerimcan Durmaz’ı değil Aziz Sancar’ı örnek almalı

Gençler Şeyma'yı Kerimcan'ı değil Aziz Sancar'ı örnek almalı

Kabul edelim ya da etmeyelim son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu . Sadece Acun Ilıcalı ile yaşadığı ilişkiden dolayı değil elbette. Farklı yaşam tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmayı başardı Subaşı. Fenomen haline geldi. Kendisi her ne kadar 'nefret edilen insan' olarak görüldüğünü söylese de ona özenen ve onun gibi kolay yoldan hayat sürmek isteyen maalesef çok sayıda genç kızımız da var. Marjinal diyebileceğimiz tarzıyla özellikle kimlik arayışı içinde olan gençlerimize rol model olduğu bir gerçek.

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Gençler Şeyma Subaşı’nı Kerimcan Durmaz’ı değil Aziz Sancar’ı örnek almalı
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