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Şerefim ve saygınlığım zedelendi

, Twitter’da kendisine hakaret içerikli yorumlar yazan bir kişiyi savcılığa şikâyet etti. Ünlü şarkıcı, paylaşımın şeref, namus ve saygınlığını zedelediğini belirtti.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2019
Şerefim ve saygınlığım zedelendi

HAKARET İÇERİKLİ YORUM
Hande Yener, Twitter'da kendisine hakaret içerikli yorumlar yazan bir kişiyi savcılığa şikayet etti. Ünlü şarkıcı; dilekçesinde @sokakkafalii adlı kullanıcının yaptığı paylaşımın şeref, namus ve saygınlığını zedelediğini belirtti.

'KİMLİĞİ BELİRLENSİN'
Dilekçede; mesleğinde başarılı bir isim ve bir anne olduğunu ifade eden Yener; bu hesabı kullanan kişinin kimliğinin belirlenmesini istedi. Ünlü şarkıcı, bu kişi hakkında soruşturma yapılması ve kamu davası açılmasını talep etti.

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Şerefim ve saygınlığım zedelendi
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