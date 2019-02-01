Şerefim ve saygınlığım zedelendi

HAKARET İÇERİKLİ YORUM

Hande Yener, Twitter'da kendisine hakaret içerikli yorumlar yazan bir kişiyi savcılığa şikayet etti. Ünlü şarkıcı; dilekçesinde @sokakkafalii adlı kullanıcının yaptığı paylaşımın şeref, namus ve saygınlığını zedelediğini belirtti.



'KİMLİĞİ BELİRLENSİN'

Dilekçede; mesleğinde başarılı bir isim ve bir anne olduğunu ifade eden Yener; bu hesabı kullanan kişinin kimliğinin belirlenmesini istedi. Ünlü şarkıcı, bu kişi hakkında soruşturma yapılması ve kamu davası açılmasını talep etti.

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