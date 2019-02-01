Sertar Ortaç'ın 'Karabiberim' klibiyle yıldızı parlayan İlknur Soydaş…

22 yıl önce Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' klibinde rol alan İlknur Soydaş, magazin programına konuk oldu. İlknur Soydaş, merak edilenleri canlı yayında anlattı. Serdar Ortaç'ı çok sevdiğini söyleyen İlknur Soydaş "Bodrum'da Serdar'ın eşiyle tanıştım. Ben Serdar'ı çok severim. 'Karabiber' klibinden para almadım. Sonra 2 klibinde daha oynadım, onlardan para aldım." dedi. İlknur Soydaş canlı yayında anne olmak için tedavi gördüğünü de anlattı...
Giriş Tarihi: 1.2.2019 14:09Güncelleme Tarihi: 1.2.2019 14:12