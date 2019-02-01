Haberler > Günaydın Haberleri > Sertar Ortaç'ın 'Karabiberim' klibiyle yıldızı parlayan İlknur Soydaş…

Sertar Ortaç'ın 'Karabiberim' klibiyle yıldızı parlayan

22 yıl önce 'ın 'Karabiberim' klibinde rol alan , magazin programına konuk oldu. İlknur Soydaş, merak edilenleri canlı yayında anlattı. Serdar Ortaç'ı çok sevdiğini söyleyen İlknur Soydaş "Bodrum'da Serdar'ın eşiyle tanıştım. Ben Serdar'ı çok severim. 'Karabiber' klibinden para almadım. Sonra 2 klibinde daha oynadım, onlardan para aldım." dedi. İlknur Soydaş canlı yayında anne olmak için tedavi gördüğünü de anlattı...

Giriş Tarihi: 1.2.2019 14:09 Güncelleme Tarihi: 1.2.2019 14:12
Sertar Ortaç'ın 'Karabiberim' klibiyle yıldızı parlayan İlknur Soydaş…

'ın 'Karabiberim' klibiyle yıldızı parlayan , klipten para almadığını söyledi.

TENCERE VE TAVALARINIZ GERÇEKTEN TEMİZ Mİ?
ARKADAŞINA GÖNDER
Sertar Ortaç'ın 'Karabiberim' klibiyle yıldızı parlayan İlknur Soydaş…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN