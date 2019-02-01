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Uzman Astrolog ile günlük - 1 Şubat 2019 Cuma |

denilince akla gelen ilk isim olan ile 1 Şubat 2019 Cuma günlük yayınlandı. Sosyal medyada olarak da tanınan uzman Astrolog Zeynep Turan, yeni ayın ilk gününde de sizler için koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, bugün burç yorumları sizlere ne gibi işaretler verecek? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz yeni ayın ilk gününde ne diyor? İşte, Astroloji 1 Şubat 2019 Cuma günü için yorumunuz...

Giriş Tarihi: 1.2.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 1.2.2019 09:49
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu 1 Şubat 2019 Cuma | Astroloji

Yeni ayın ilk gününde büyük bir merakla beklediğiniz Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Sosyal medya kullanıcılarının Twitburc olarak da tanıdığı Uzman Astrolog Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi bugünkü burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 1 Şubat 2019 Cuma günü burç yorumlarınızda ne var? Haberimizin detaylarından astroloji konusunda en çok araştırılan konu durumunda günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise Astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Şubat ayının gündemi çok karışık" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMU 1 ŞUBAT 2019 CUMA | ASTROLOJİ

ASTROGÜNDEM

Merkür-Chiron iletişimi, teknoloji ile verilecek sınavlar olduğunu işaret ediyor. Teknolojinin kimlere, hangi alanlara zarar verebileceğinin altını çizerken, para piyasasına ve bankalara dijital müdahalelerin olduğunu duyabiliriz. Whatsapp gibi popüler platformların siber saldırı altında kaldığına şahit olabiliriz.

KOÇ

Gezegenlerin seyri bugün senin için işinin önemli olacağını işaret ediyor. Uzun süredir hoşlandığın kişi ile yüzleşebilirsin.

BOĞA

Bugün insanların finansal sıkıntılarına çare bulabilirsin. Duygusallığın seni rasyonel olmaktan uzak tutabilir.

İKİZLER

Bugün keyif aldığın alanlara odaklanacaksın. Yaratıcılık ve rahatlama gibi aktivitelerde bulunmalısın.

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