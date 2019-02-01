Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu 1 Şubat 2019 Cuma | Astroloji

Yeni ayın ilk gününde büyük bir merakla beklediğiniz Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Sosyal medya kullanıcılarının Twitburc olarak da tanıdığı Uzman Astrolog Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi bugünkü burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 1 Şubat 2019 Cuma günü burç yorumlarınızda ne var? Haberimizin detaylarından astroloji konusunda en çok araştırılan konu durumunda günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise Astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Şubat ayının gündemi çok karışık" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMU 1 ŞUBAT 2019 CUMA | ASTROLOJİ

ASTROGÜNDEM

Merkür-Chiron iletişimi, teknoloji ile verilecek sınavlar olduğunu işaret ediyor. Teknolojinin kimlere, hangi alanlara zarar verebileceğinin altını çizerken, para piyasasına ve bankalara dijital müdahalelerin olduğunu duyabiliriz. Whatsapp gibi popüler platformların siber saldırı altında kaldığına şahit olabiliriz.

KOÇ

Gezegenlerin seyri bugün senin için işinin önemli olacağını işaret ediyor. Uzun süredir hoşlandığın kişi ile yüzleşebilirsin.

BOĞA

Bugün insanların finansal sıkıntılarına çare bulabilirsin. Duygusallığın seni rasyonel olmaktan uzak tutabilir.

İKİZLER

Bugün keyif aldığın alanlara odaklanacaksın. Yaratıcılık ve rahatlama gibi aktivitelerde bulunmalısın.