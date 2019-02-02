Ata Demirer-Aslı Turanlı artık kaçmıyor "Sizce aşkın yaşı var mı?"

Beraberliklerini sosyal medya üzerinden ilan eden Ata Demirer ve Aslı Turanlı, önceki gece görüntülendi. Çift, Demirer’in tek kişilik şovunun bitmesinin ardından içeride arkadaş grubuyla buluştu, sohbet edip yemek yedi. Cihangir’deki evine geldiği sırada gazetecilerin ısrarlı sorularıyla karşılaşan komedyen, “Burası evimin önü, artık çekmeyin” diyerek sevgilisiyle binaya giriş yaptı.
Giriş Tarihi: 2.2.2019 14:36Güncelleme Tarihi: 2.2.2019 14:38
Yaklaşık bir aydır aşklarını gözlerden uzak yaşayan komedyen Ata Demirer (46) ile oyuncu Aslı Turanlı (24), önceki gece kaçmaktan vazgeçti.