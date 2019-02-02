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- artık kaçmıyor "Sizce aşkın yaşı var mı?"

Beraberliklerini sosyal medya üzerinden ilan eden ve , önceki gece görüntülendi. Çift, Demirer’in tek kişilik şovunun bitmesinin ardından içeride arkadaş grubuyla buluştu, sohbet edip yemek yedi. Cihangir’deki evine geldiği sırada gazetecilerin ısrarlı sorularıyla karşılaşan komedyen, “Burası evimin önü, artık çekmeyin” diyerek sevgilisiyle binaya giriş yaptı.

Giriş Tarihi: 2.2.2019 14:36 Güncelleme Tarihi: 2.2.2019 14:38
Ata Demirer-Aslı Turanlı artık kaçmıyor Sizce aşkın yaşı var mı?

Yaklaşık bir aydır aşklarını gözlerden uzak yaşayan komedyen (46) ile oyuncu (24), önceki gece kaçmaktan vazgeçti.

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Ata Demirer-Aslı Turanlı artık kaçmıyor "Sizce aşkın yaşı var mı?"
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