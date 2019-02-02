Niyetimiz yok pes etmeye ant içmişiz hizmet etmeye

GÜÇLÜ KONUMA VURGU
Nereden Nereye adlı parçaya imza atan Altan Çetin, şöyle konuştu: "Şarkıda Erdoğan'ın yaptığı fedakarlıklara ve ülkemizi dünya siyasetinde getirdiği güçlü konuma dikkat çektim."
GURURU ANLATTIM
Çetin şöyle devam etti: "Bir vatandaş olarak, belediyecilik ve hizmetlerden duyduğum memnuniyeti ve gururu dile getirdim. Sanatçıların ülke için çalışması ve devletine destek olması gerekir. Ben de bunu yaptım."
AK Parti seçim şarkıları tanıtıldı
NEREDEN NEREYE
Artık eski Türkiye yok
Başımız dimdik
Bugünlere alnımızın akıyla geldik
Mazlumun sesi olduk yılmadık bir an
Zulme uğrayanların hep yanındayız
Millet ile kol kola aynı yoldayız
Nereden nereye nereden nereye
Nereden nereye geldi türkiye
Önce millet önce memleket
Hep beraber ileriye haydi türkiye
Her köşesi ayrı güzel her şehri vatan
Vatan için çalışmaktır bize güç katan
Doğu batı kuzey güney ayırmayız biz
Niyetimiz yok hiç pes etmeye
Ant içmişiz bu ülkeye hizmet etmeye
SÖZ-MÜZİK: ALTAN ÇETİN
Uğur Işılak'tan AK Parti'ye yeni seçim şarkısı
İşte AK Parti'nin seçimlere damga vuracak rap şarkısı!