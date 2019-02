Niyetimiz yok pes etmeye ant içmişiz hizmet etmeye

GÜÇLÜ KONUMA VURGU

Nereden Nereye adlı parçaya imza atan Altan Çetin, şöyle konuştu: "Şarkıda Erdoğan'ın yaptığı fedakarlıklara ve ülkemizi dünya siyasetinde getirdiği güçlü konuma dikkat çektim."



GURURU ANLATTIM

Çetin şöyle devam etti: "Bir vatandaş olarak, belediyecilik ve hizmetlerden duyduğum memnuniyeti ve gururu dile getirdim. Sanatçıların ülke için çalışması ve devletine destek olması gerekir. Ben de bunu yaptım."

AK Parti seçim şarkıları tanıtıldı

NEREDEN NEREYE



Artık eski Türkiye yok

Başımız dimdik

Bugünlere alnımızın akıyla geldik

Mazlumun sesi olduk yılmadık bir an

Zulme uğrayanların hep yanındayız

Millet ile kol kola aynı yoldayız

Nereden nereye nereden nereye

Nereden nereye geldi türkiye

Önce millet önce memleket

Hep beraber ileriye haydi türkiye

Her köşesi ayrı güzel her şehri vatan

Vatan için çalışmaktır bize güç katan

Doğu batı kuzey güney ayırmayız biz

Niyetimiz yok hiç pes etmeye

Ant içmişiz bu ülkeye hizmet etmeye



SÖZ-MÜZİK: ALTAN ÇETİN

Uğur Işılak'tan AK Parti'ye yeni seçim şarkısı

İşte AK Parti'nin seçimlere damga vuracak rap şarkısı!