Sanatsever minikler atölyelerde buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'ninilk çocuk sanat festivali, önceki gün Zorlu PSM'de başladı. Minika Go ve Minika Çocuk'un ana medya sponsoru olduğu Çocuk Sanat Festivali'nin ilk gününde katılımcıların ilgisi büyüktü. Yarın akşama kadar sürecek festivalde; 3-15 yaş arası çocuklar çok sayıda atölyeye katılma fırsatı buluyor. Minika standında boyama yapan minikler, Minika Go ve Minika Çocuk dergilerinden de alma fırsatı buldu. Çocukları sanatın her dalıyla buluşturmayı hedefleyen festivalde Tan Sağtürk Akademi'deki dans etkinliklerine ve Ragıp Savaş Sanat Akademisi'ndeki drama etkinliklerine ilgi fazlaydı. Festivalin ilk günü çocukları yalnız bırakmayan ünlü ressam Devrim Erbil şöyle konuştu: "Geleceğin sanatseverlerini yetiştirmek istiyoruz. Çocuklarla bir araya gelmeye başladık. Bu tür festivallerin daha fazla yapılmasını isterim." Tabak, mozaik ve mug boyama, kodlama, pizza ve cheesecake yapım atölyelerine katılan çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyordu.