Tescilli güzel Aslıhan Karalar 'Lütfen o fotoğrafları kullanmayın'

Best Model of The World 2017 birinci güzeli Aslıhan Karalar, önceki gece Bebek'te duran aracı içerisinde görüntülendi. Şoförüne büfeden kraker aldıran Aslıhan Karalar, gideceği gece kulübü öncesi atıştırma yaptı. Bu sırada görüntülenen tescilli güzel, yüzünü saklayarak objektiflerden kaçmaya çalıştı. Aracından aşağı inen Aslıhan Karalar, "Lütfen o fotoğrafları kullanmayın. Ben size güzel poz vereyim. Bunları kullanın gazetelerde" dedi.
Giriş Tarihi: 2.2.2019 13:59Güncelleme Tarihi: 2.2.2019 14:00
Best Model of The World 2017 birinci güzeli Aslıhan Karalar, önceki gece Bebek'te duran aracı içerisinde görüntülendi.