BUGÜN NELER OLDU

GamzeÖzçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile Afrika'ya yaptığı yardımları sürdürüyor. Kamerun'a giden Özçelik, bölgenin su ihtiyacını karşılayacak su kuyusunun açılışını yaptı.Kamerunluçocukların su sevincine ortak olan Özçelik, şu mesajı paylaştı: "Her masum kalpte, her hüzünlü gözde, her küçük bedende seni görüyoruz Allah'ım. Bu bize bir ömür yeter."