Murat Başoğlu'na büyük şok

Murat Başoğlu hakkında yeni bir dava daha açıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianameye göre Murat Başoğlu yanında çalışan Işılay Yılmaz’a mal satımı için yetki verdi. Ancak Başoğlu ile bir konuda anlaşamadılar. Işılay Yılmaz, Hande Bermek’in evindeyken Başoğlu Bermek’in evine giderek bahçe duvarından atlayarak içeri girdi. Eski eşini ve Işılay Yılmaz’ı darp etmek istedi.
Giriş Tarihi: 3.2.2019 11:36Güncelleme Tarihi: 3.2.2019 11:43
Murat Başoğlu hakkında yeni bir dava daha açıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianameye göre Murat Başoğlu yanında çalışan Işılay Yılmaz'a mal satımı için yetki verdi.