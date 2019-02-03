Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 3 Şubat 2019 Pazar - Günlük burç yorumu | Astroloji

Uzman astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Sosyal medyada yüz binlerce vatandaşın Twitburc olarak da tanıdığı Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi bugünkü burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 3 Şubat 2019 Pazar günü burç yorumlarınızda ne var? Haberimizin detaylarından astroloji konusunda en çok araştırılan konu durumunda günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise Astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Aşk hayatındaki beklentilerimiz değişiyor" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMU 3 ŞUBAT 2019 PAZAR | ASTROLOJİ

ASTROGÜNDEM

Güneş-Chiron ile iletişim kuruyor, Venüs- Oğlak burcuna geçiyor. Özellikle birçok kıtada eş zamanlı toprak hareketleri yaşanabilir diyor gezegenlerin seyri. Bugünden sonra ülke yönetimleri; sosyal medyadan para kazanan dünyaca ünlü kişilere kafayı takacak.

KOÇ

Ay'ın konumu, sabahı başka, akşamı başka olacak günü işaret ediyor. Bugün bazı olaylara şiddetli tepkiler verebilirsin.

BOĞA

Bazı şeyleri abartma eğilimi gösterebilirsin. Sabah kendini gergin hissedebilirsin. Sessizliğe ihtiyacın olabilir.

İKİZLER

Yaptığın bazı değişiklikler, evdekilerin canını sıkabilir. Bazı arkadaşlarının davranışlarını eleştirebilirsin.