Diva üzerinde servet taşıdı

BUGÜN NELER OLDU

Bülent Ersoy, önceki gece Sanat Performance'ta muhteşem bir konser verdi. Uzun yıllar sonra Beyoğlu'nda hayranlarıyla buluşan Ersoy, üzerinde adeta bir servet taşıdı. Mücevher takıları ile göz dolduran Diva, 150 bin TL'ye aldığı yeni kürkü ile sahneye çıktı. Ersoy'a, zaman zaman alanı dolduran sevenleri de eşlik etti. Şarkı aralarında hayranlarıyla bol bol sohbet edip şakalaşan Ersoy, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı. Ersoy, "Saatle işim yok, tüm istek şarkıları okumadan gitmeyeceğim" diyerek programını uzattı.