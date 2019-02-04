İbrahim Tatlıses’in kızı itfaiyeci oldu

Bursa'da yaşayan ve sömestir için İstanbul'a gelen anne-kız tatillerinin bir gününü de Trump AVM'de yer alan çocuk şehri KidzMondo'da geçirdi. Merak ettiği meslekleri KidzMondo'da deneyimleyen Elif Ada, ilk meslek olarak itfaiyeciliği seçti. Çocuk şehrinde itfaiyeci olup yangın söndüren Elif Ada'nın neşesi görülmeye değerdi. Görevini başarıyla tamamlayınca da ilk tebriği annesinden aldı. Elif Ada seçtiği meslekleri başarıyla yerine getirirken onu izleyen annesi de bol bol el sallayıp, öpücük yolladı.

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