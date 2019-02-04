Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! 4 Şubat 2019 Pazartesi günlük burç yorumu - Astroloji

Uzman astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi bugünkü burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 4 Şubat 2019 Pazartesi günü burç yorumlarınızda ne var? Haberimizin detaylarından astroloji konusunda en çok araştırılan konu durumunda günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise Astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Yeni Ay ruhumuzu yeniliyor" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMU 4 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ | ASTROLOJİ

ASTROGÜNDEM

Yeni Ay, Kova burcunda meydana geliyor. Uluslararası firmaların teknoloji ile sınavı başlarken, Güneş-Satürn iletişimi gizli anlaşmaların ifşa olacağını işaret ediyor. Bugün, gündemin hızına yetişmekte zorlanacağız. Finans ve borsa ise değişkenliği ile herkesi çok şaşırtacak.

KOÇ

Aşk gezegeni Venüs burç değiştirdi, bir de bugün akşam saatlerinde Yeni Ay yaşanacak. Bugün arzularının peşinde koşacaksın.

BOĞA

Kendini sınamanın kimseye faydası olmadığını fark etmelisin. İlişkinde, önceliği eşine ya da sevgiline vermen gerek.

İKİZLER

Duygusal bağlamda gurur yaptığın birçok ayrıntı gündeme gelebilir. Dertleştiğin insana dikkat etmelisin.