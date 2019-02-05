Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan yaptırdığı estetik alay konusu oldu

Futbolcu Arda Turan ile geçtiğimiz mart ayında dünyaevine giren Aslıhan Doğan Turan, dudak dolgusu yaptırdı. Lüks yaşamlarıyla ve birbirlerine aldıkları pahalı hediyelerle bilinen Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan, Berkay kavgası nedeniyle eleştiri odağı olmuştu. Aslıhan Doğan, bu sefer de yaptığı dudak dolgusuyla gündeme geldi. Estetik merkezinde çektiği fotoğrafını paylaşan Doğan sosyal medyada alay konusu oldu
Giriş Tarihi: 5.2.2019 21:09
Futbolcu Arda Turan ile Aslıhan Doğan, geçtiğimiz mart ayında nikah masasına oturmuştu. Çiftin oğulları Hamza Arda, 26 Ekim'de dünyaya gelmişti.