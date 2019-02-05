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'ın eşi Turan yaptırdığı estetik oldu

Futbolcu ile geçtiğimiz mart ayında dünyaevine giren Turan, dudak dolgusu yaptırdı. Lüks yaşamlarıyla ve birbirlerine aldıkları pahalı hediyelerle bilinen Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan, Berkay kavgası nedeniyle eleştiri odağı olmuştu. Aslıhan Doğan, bu sefer de yaptığı dudak dolgusuyla gündeme geldi. Estetik merkezinde çektiği fotoğrafını paylaşan Doğan sosyal medyada oldu

Giriş Tarihi: 5.2.2019 21:09
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan yaptırdığı estetik alay konusu oldu

Futbolcu ile , geçtiğimiz mart ayında nikah masasına oturmuştu. Çiftin oğulları Hamza Arda, 26 Ekim'de dünyaya gelmişti.

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Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan yaptırdığı estetik alay konusu oldu
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