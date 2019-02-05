Hedefimiz sinema yasasıyla 100 milyon seyirciye ulaşmak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önceki akşam Zorlu'da ailesi ve Yılmaz Erdoğan'la birlikte 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filmini izledi. 20.15 seansına bilet alan Ersoy, "Ailecek sinema keyfi yapalım dedik. 'Organize İşler'in ilkini çok beğenmiştim, üç kere izlemiştim" dedi.



'SİNEMASIZ YER KALMASIN'

Bakan Ersoy, gazetecilerin "Sinema yasası yürürlüğe girdi. Ne söylemek istersiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Türkiye'de yerli film izleme oranı çok yüksek; yüzde 63 gibi. Dünya standartlarının açık ara üstündeyiz. 2002'de 2 milyon olan yerli film seyirci sayısı, 2018'de 44 milyona kadar çıktı. Şimdi hedefimiz bu yasa ile izleyen sayısını 100 milyona çıkarmak, sinemamızı hem Türkiye'de, hem de dünyada geliştirmek. Bizim için yerli filmler çok önemli. Cumhurbaşkanımız talimat verdi ve bize 'Sinema olmayan bölge kalmasın' dedi."





ESPRİLİ DİYALOGLAR

Yılmaz Erdoğan ise yasanın uygulamaya girdiğini bilmeyen salonların olduğunu belirterek "Hâlâ film öncesi 30-40 dakika reklam veren sinemalar var. Bizler de tespitleri yapıp yetkililere bilgi veriyoruz" diye konuştu. Ersoy, çıkışta filmi çok beğendiğini söyleyerek emeği geçenleri tebrik etti. Erdoğan ise Ersoy'a "Sizin burada filmimizi izlemeniz bizim için büyük zevkti. Şunu söylemeliyim; eğer film 20.15 yazıyorsa, seyirci 21.00'de girsin. Gördüğünüz gibi 30-40 dakika reklam izledik" dedi. Bakan, Erdoğan'a "Sizin gibi üstatların filmlerinde böyle uzun reklamlar oluyor" diye karşılık verdi. Erdoğan ise "Sayın Bakanım, buna sevineyim mi üzüleyim mi bilemedim" diyerek güldü.

'TELİF YASASI DA KAPSAMLI BİR ŞEKILDE ÇIKACAK'

BAKAN Ersoy, "Müzik sektörü için de yasa çıkar mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Biz hem kültür, hem de turizm bakanlığıyız. Kültür anlamındaki bu yasamız geçtikten sonra turizm alanında bir çalışmamız var. Daha sonra telif hakkı yasasını gündeme alacağız. O daha kapsamlı bir yasa; müzik, sinema ve oyuncuların da telif hakkını ilgilendiriyor. Bu soruna da aynı çabayı gösterip hızlı şekilde halledeceğiz."