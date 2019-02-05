İyi ki doğdun babam!

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray ve milli takımın unutulmaz yıldızlarından İlyas Tüfekçi'nin oyuncu kızı İlkin Tüfekçi, üç yıldır ALS hastalığıyla mücadele eden babası için fasıllı doğum günü partisi yaptı.İlyas Tüfekçi, Galatasaray formalı bir fotoğrafının yer aldığı pastayı görünce büyük sevinç yaşadı. Kızıyla el ele şarkılar söyleyerek 59 yaşına basan efsane futbolcu; ailesi ve arkadaşlarının 'İyi ki doğdun kaptan' tezahüratları arasında pastasının mumlarını üfledi. İlkin Tüfekçi "Sevgi iyileştirir. Dua ve sevginin mucizelerine inanıyoruz. İyi ki doğdun baba" dedi.