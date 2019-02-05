Öfkeli aşıklar barıştı

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Yok böyle aşk! Eski futbolcu Emre Aşık'la eşi Yağmur Aşık, iki yıl önce mahkemeye başvurarak boşanmak istedi. Çift, önce boşanma protokolünde anlaşamadı, ardından Yağmur Aşık, eşini ailesinin dolduruşuna gelmekle suçladı. Daha sonra da şiddet gördüğünü belirtti.Yağmur Aşık, son olarak eşine FETÖ'cü demiş, ardından pişman olmuştu. Çift, birçok krizin yaşandığı iki yılın sonunda evliliklerini kurtarma kararı aldı. Üç çocukları için 'Devam' diyen Aşık çifti, barışarak karşılıklı açtıkları boşanma davalarından feragat etti.