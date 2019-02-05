Haberler > Günaydın Haberleri > Öfkeli aşıklar barıştı

Öfkeli aşıklar barıştı

İki yıldır bitmek tükenmek bilmeyen kavgalarıyla haber olan Emre- çifti, barıştı. Taraflar, boşanma davalarından feragat etti

Giriş Tarihi: 5.2.2019
Öfkeli aşıklar barıştı
'DOLDURUŞA GELİYOR'
Yok böyle aşk! Eski futbolcu Emre Aşık'la eşi Yağmur Aşık, iki yıl önce mahkemeye başvurarak boşanmak istedi. Çift, önce boşanma protokolünde anlaşamadı, ardından Yağmur Aşık, eşini ailesinin dolduruşuna gelmekle suçladı. Daha sonra da şiddet gördüğünü belirtti.

'ÇOCUKLARIMIZ İÇİN'
Yağmur Aşık, son olarak eşine FETÖ'cü demiş, ardından pişman olmuştu. Çift, birçok krizin yaşandığı iki yılın sonunda evliliklerini kurtarma kararı aldı. Üç çocukları için 'Devam' diyen Aşık çifti, barışarak karşılıklı açtıkları boşanma davalarından feragat etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Öfkeli aşıklar barıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN