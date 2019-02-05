Serebral palsi hastası bir oğlu olan şarkıcı Çılgın Sedat yaşadığı zorlukları anlattı!
Şarkıcı Çılgın Sedat, katıldığı canlı yayında Serebral palsi hastası çocuğunun tedavisi için yaşadıkları zorlukları anlatırken tüm mal varlığını sattığını ve kendisine kimsenin iş vermediği söyledi. Sedat, serebral palsi hastası oğlunun rahatsızlığından dolayı yaşadığı zorlukları anlatırken konuşmakta güçlük çekti.
Giriş Tarihi: 5.2.2019 17:41Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 17:45
Şarkıcı ve oyuncu Çılgın Sedat, magazin programına konuk oldu. Sedat, serebral palsi hastası oğlunun rahatsızlığından dolayı yaşadığı zorlukları anlatırken konuşmakta güçlük çekti.