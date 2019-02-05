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Ünlü şarkıcı 'dan kızı Hira'ya sürprizi

Ünlü şarkıcı , 5 yaşına giren Hira için dillere destan bir doğum günü partisi düzenledi. Akalın, bu partiye 'yi davet edince ortalık karıştı. Akalın'ın düzenlediği doğum günü partisine pek çok ünlü isim çocuklarıyla katılırken günün sürprizi şarkıcı Aleyna Tilki oldu. Bir anda Tilki'yi karşılarında gören çocuklar hayranlıklarını gizleyemedi. Partiye katılan çocukları eğlendiren Aleyna Tilki'ye Akalın övgü yağdırdı.

Giriş Tarihi: 5.2.2019 16:45 Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 16:51
Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya Aleyna Tilki sürprizi

Ünlü şarkıcı , 5 yaşına giren Hira için dillere destan bir doğum günü partisi düzenledi. Akalın, bu partiye 'yi davet edince ortalık karıştı.

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya Aleyna Tilki sürprizi
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