Yasemin Özilhan'ın şalvar pantolonu alay konusu oldu

Bir dönemin en sevilen ismi oyuncu Yasemin Özilhan, önceki gün paylaştığı fotoğrafla alay konusu oldu. Yasemin Özilhan'ın şalvar kot pantolonu takipçileri tarafından hiç beğenilmedi. Her zaman tarzı ile adından söz ettiren Yasemin Özilhan, dünkü kombini ile şaşırttı. Sosyetik güzel, 323 Euro yani 1900 TL değerindeki marka bol pantolonuyla sosyal medyaya damga vurdu. Özilhan'ın şalvar pantolonu ise tavuk buduna benzetildi.
Giriş Tarihi: 5.2.2019 15:15
Eski oyuncu Yasemin Özilhan'ın şalvar şeklindeki kot pantolonu alay konusu oldu. Özilhan'ın farklı kalıptaki pantolonu tavuk buduna benzetildi.