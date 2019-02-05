Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 5 Şubat 2019 Salı - Günlük burç yorumu | Astroloji

Uzman astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları her zama olduğu gibi yine sabah.com.tr'de. Sosyal medya üzerinde yüz binlerce kullanıcının Twitburc olarak da tanıdığı Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi bugün burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 5 Şubat 2019 Salı günü burç yorumlarınızda ne var? Haberimizin detaylarından astroloji konusunda en çok araştırılan konu durumunda günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise Astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Yeniay yalnız değil!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMU 5 ŞUBAT 2019 SALI | ASTROLOJİ

Astrogündem: Satürn Neptün 60'lığı bağımsızlık ve özgürlük ifadelerine vurgu yapıyor. Bir süredir kendi içinde sorun yaşayan Fransa, bu defa farklı bir grubun isyanı ile karşı karşıya kalabilir. Avrupa'nın bitmek bilmeyen hareketliliği bugünden itibaren daha da hızlanacak. Almanya sokakları ve 1954 doğumlu Merkel yakın markaja alıyor.

KOÇ: Bugün işlerinde pratik olman, temel bazı işlerindeki yaklaşımlara çözüm üretmene yardımcı olacaktır. Eğer kendi işinin yönetiyorsan, senin dışında gelişen bazı aksaklıklar canının sıkılmasına neden olabilir.

BOĞA: Günün ilk yarısı kişisel görevlerini çözmek için yeterli zaman verecektir. Öğleden sonra biraz daha stresli ve yoğun olabilir. Bugün aileni ilgilendirecek bazı ailevi sorunlara ağırlık göstermek isteyebilirsin.

İKİZLER: Gün içinde yaşadığın stres maalesef dış dünyanda yankı yaratmana neden olabilir. Yapacak çok işin olabilir ya da doğrudan sorumluluklarını aktarman gereken kişileri yönetmek zorunda kalabilirsin.