‘Best of yapacak kadar yaşlanmadım’

Popçu Hande Yener, geçtiğimiz günlerde Uludağ'da konser verdi. Gençlik festivali Whitefest'in ikinci gününde sahneye çıkan Yener, tatilcileri eğlendirdi. Gençlik festivalinde yer almanın kendisini heyecanlandırdığını söyleyen popçu, "Her kuşağa hitap edebiliyorum. 'Yalanın Batsın'daki Hande'yi yeni nesil yemez. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor" dedi. Yener, best of albüm yapıp yapmayacağıyla ilgili soruya da şu yanıtı verdi: "O kadar yaşlanmadım, belki 30 yıl sonra. Best of; üretemiyorum, bittim demek. Bu tarz bir albüm, emeklilik ikramiyesi olur."