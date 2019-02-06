Mustafa Sandal milli kayakçı oldu

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye Kayak Federasyonu bünyesinde 17 yıl aradan sonra oluşturulan Senkronize Kayak Milli Takımı, Nisan'da Amerika Aspen'de düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlanıyor. Cem Hakko'nun kaptan olduğu milli takımda; Ender Alkoçlar, Üstün Özbey, Doruk Kaya, Atakan Alaftargil, Arif Alaftargil, Doç. Dr. Fatih Kıyıcı, Metin Polat, Tunç Taşdemir ve Çetin Şirvani gibi ünlü kayakçılar ve işadamlarıyla birlikte şarkıcı Mustafa Sandal da bulunuyor.Senkronize Kayak Milli Takımı, önceki gün Ortaköy Stay Otel'de kameraların karşısına çıktı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mustafa Sandal, şunları söyledi: "Muhteşem bir sürpriz oldu bana. Bu bayrağı taşıyor olmak çok güzel. Çocukluğum kayakla geçti. Ben şimdi kendi çocuklarıma da kayak sevgisini aşılıyorum. Ay yıldızı üstünüzde taşıyınca hiç hissetmediğiniz sorumluluğu hissediyorsunuz." Milli Takım Genel Direktörü Ender Alkoçlar ise şöyle konuştu: "Milli takım, 17 sene sonra tekrar oluşturuldu. Takımı performansa dayalı eski milli oyuncuların yanısıra kaymayı çok iyi bilen sanatçı ve işadamı arkadaşlardan oluşturduk."