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Serebral palsi hastası bir oğlu olan şarkıcı yaşadığı zorlukları anlattı!

Şarkıcı , katıldığı canlı yayında Serebral palsi hastası çocuğunun tedavisi için yaşadıkları zorlukları anlatırken tüm mal varlığını sattığını ve kendisine kimsenin iş vermediği söyledi. Sedat, serebral palsi hastası oğlunun rahatsızlığından dolayı yaşadığı zorlukları anlatırken konuşmakta güçlük çekti.

Giriş Tarihi: 5.2.2019 17:41 Güncelleme Tarihi: 6.2.2019 12:36
Serebral palsi hastası bir oğlu olan şarkıcı Çılgın Sedat yaşadığı zorlukları anlattı!

Şarkıcı ve oyuncu , magazin programına konuk oldu. Sedat, serebral palsi hastası oğlunun rahatsızlığından dolayı yaşadığı zorlukları anlatırken konuşmakta güçlük çekti.

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Serebral palsi hastası bir oğlu olan şarkıcı Çılgın Sedat yaşadığı zorlukları anlattı!
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