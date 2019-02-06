Son Dakika: ‘Gelinim Sinem’ hakim karşısında

14 yıl önce katıldığı 'Gelinim Olur Musun' programından hafızalara kazınan gelin adayı Sinem Umaş, polis memurlarına mukavemet gösterdiği ve hakaret ettiği gerekçesiyle karakolluk olmuştu. Polis memurları ile karşılıklı birbirlerinden şikayetçi olan Umaş, "Gece yarısı aldığım biraları hangi tekel bayiinden aldığımı söylemediğim için polislerce yerlerde sürüklendim. Bileklerime ters kelepçe takıldı" iddiasında bulunmuştu. Bunun üzerine Sinem Umaş hakkında, "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kamu görevlisine karşı alenen hakaret" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından dava açıldı. İddianamede 2 yıl 9 aydan 13 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

HÂKİM KARŞSINA ÇIKTI

Sinem Umaş ve iki polis memuru bugün İstanbul Adliyesi'ne gelerek Asliye Ceza Mahkeme'sinde hakim karşısına çıktı. Mahkemede ifade veren Umaş, "Olay günü ben köpeğimle beraber yürüyordum. İki polis yanıma gelerek elimde bulunan poşette ne olduğunu sordu. Sonrasında elimde bulunan poşeti alarak karakola giderek imza atmam gerektiğini söyledi. Büfeye gittiğimizde alkolü oradan almadığımı işletmeci de söyledi. Daha sonra bana imza at gidebilirsin dediler. Bende imza atmayacağımı söyledim. Bunun üzerine iki polis üzerine gelince yere düştüm ve beni yere sürüklemeye başladılar. Mahalleli de polislere müdahale edince ekip çağırdılar.

"TANIKLIK YAPACAK ARKADAŞIMI KORKUTTULAR"

Polisler bana eve gidebilirsin dedi ancak yerde sürüklendiğim için polislerden şikâyetçi olacağımı söyledim. Olayı gören Duygu isimli kişi tanıklık yapacağını söyleyince Kerem isimli polis tehditler savurmaya başladı. Karakolda bu olayları anlatmak istemedim bu nedenle susma hakkımı kullanarak savcılıkta ifade verdim" diye konuştu.

YAYIN YASAĞI TALEBİ REDDEDİLDİ

Sinem Umaş kendisiyle ilgili medyada yer alan haberlerinden dolayı zarar gördüğünü beyan ederek davanın basına kapalı olarak yürütülmesini talep etse de bu talep mahkeme hakimi tarafından reddedildi. Dava tanıkların dinlenilmesi ve olay gününe ait kamera kayıtlarının incelenmesi önümüzdeki günlerde devam edecek.