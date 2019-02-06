Tahir oğlunun ve sevdasının peşinde! Sen Anlat Karadeniz'de neler olacak?

Fırtınalar estiren dizi ‘Sen Anlat Karadeniz’ izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkını anlatan dizi, 2. Sezon 39. bölümüyle 06 Şubat Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşuyor. Dizide bu akşam; Vedat’ı vuran Tahir tutuklanır. Vedat ölümle pençeleşirken, Tahir, geride bıraktıklarını düşünmektedir. Şimdi sevdalarına sahip çıkma sırası Nefes’tedir. Vedat’tan kurtulamayacağını anlayan Nefes, ailesi için kendini feda eder ve kayıplara karışır. İşte Sen Anlat Karadeniz dizisi 39. Bölümünde olacaklar ve Sen Anlar Karadeniz 39. Bölüm fragmanı…
Giriş Tarihi: 6.2.2019 17:18
Tahir Vedat'ı vurur ve tutuklanır. Vedat ölümle pençeleşirken, Tahir geride bıraktıklarını düşünmektedir. Şimdi sevdalarına sahip çıkma sırası Nefes'tedir.