Yasak aşkın ilk fotoğrafı

BUGÜN NELER OLDU

Demet Şener ile boşanma davası iki yıldır süren İbrahim Kutluay, yıllardır yasak aşk yaşadığı Edwina Sponza ile ilk kez yan yana görüntülendi. Harbiye'deki Zula İstanbul'a giden ikili, gözlerden uzak bir mekan tercih etmelerine rağmen GÜNAYDIN'a yakalandı.YILLARDIR objektiflerden kaçan çift, yemek sonrası mekanı el ele terk etti. Sponza; Kutluay- Şener çiftinin 13 yıllık evliliğini yıkan kişi olarak gösterilmiş, Demet Şener, ihanete uğradığını belirterek sosyetik güzeli dava etmişti.