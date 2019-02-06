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Yasak aşkın ilk fotoğrafı

Yıllardır objektiflerden köşe bucak kaçan İbrahim Kutluay ile , sonunda yakayı ele verdi. ; Kutluay’ı, ’i aldattığı Sponza’yla yemek yedikleri Zula’da görüntüledi

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2019
Yasak aşkın ilk fotoğrafı
GÖZLERDEN UZAK YEMEK
Demet Şener ile boşanma davası iki yıldır süren İbrahim Kutluay, yıllardır yasak aşk yaşadığı Edwina Sponza ile ilk kez yan yana görüntülendi. Harbiye'deki Zula İstanbul'a giden ikili, gözlerden uzak bir mekan tercih etmelerine rağmen GÜNAYDIN'a yakalandı.

MAHKEMEYE VERMİŞTİ
YILLARDIR objektiflerden kaçan çift, yemek sonrası mekanı el ele terk etti. Sponza; Kutluay- Şener çiftinin 13 yıllık evliliğini yıkan kişi olarak gösterilmiş, Demet Şener, ihanete uğradığını belirterek sosyetik güzeli dava etmişti.
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Yasak aşkın ilk fotoğrafı
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