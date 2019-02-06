Yeni telif yasası müziğimizi uçurur

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz günlerde GÜNAYDIN'da yayınlanan, müzikteki telif sorunlarına değinen 'Sinema tamam sıra müzikte' başlıklı köşe yazısına destek gelmeye devam ediyor.'Telif yasası çıkmazsa albüm yapamayacak hale geleceğiz' diyen müzik yapımcılarının ardından, bugün de sanatçılar konuştu..."Telif, müziğin bugüne kadar kanayan en büyük yarası. Bizimle aynı nüfusa sahip olan Almanya, bizden belki 20 kat daha fazla telif toplayabiliyor. Telif gelirleri; üreticinin, yapımcının, zenginleşmesi olarak görülmemeli. Uluslararası düzeyde üretimler yapabilmenin, yarışa girebilmenin yolu; işlerimizin karşılığını hak ettiğimiz düzeyde alabilmemizden geçiyor.Telif yasasının çıkması, genç yeteneklerin başka ufuklara bakmasını sağlayacaktır.Herkesin, her şeyin teknolojik ve sosyal gelişmelere göre nasıl yenilemesi gerekiyorsa, yasaların da değişen ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzenlenmesi gerekir.Öncelikle sinema emekçilerini, işin arkasında durup bu yasayı çıkardıkları için tebrik ediyorum.Bizde de aynı hızla telif yasasının çıkması gerekiyor. Kendi adıma Sayın Cumhurbaşkanımız'a güveniyorum.Benim gibi üreten insanlar için daha da önemli bu konu; ürettiğinin karşılığını yıllarca alırsan yenilerini üretmeye hevesin devam eder. Bu, müzik adına tıkanmış yolları açar. Türk besteci ve şarkıcıların hakkını yiyen dünyaca ünlü firmalara en güzel cevap, Türkiye'nin yeni telif sistemi olacaktır.Günün koşullarına uygun bir yasa, müzik sektörünün gelişmesi ve müziğe emek veren herkes adına çok önemli...Müzik sektöründeki telif hakkı yasası yıllardır kanayan yaramız. Özellikle dijital platformlardan hak ettiğimizi kazanamıyoruz.Devletimizin sinemaya gösterdiği özeni bize de göstereceğine inanıyorum.Diğer ülkelerle eşit şartlarda yarışabilmemiz için telif yasasının çıkması gerekiyor. Devlet büyüklerimizin, ülkemizi bütün dünyada bize yakışan şekilde temsil edebilmemiz adına ellerinden geleni yapacaklarından eminim.Müzik üretiminin artması, yasanın iyileştirilmesi ile bağlantılı.Devlet desteğine ihtiyacımız var.Müziğe emek verenler, kültürel anlamda bir koruma altında olmadıkları için hakkını alamıyor.İnşallah yasa çıkar.Sinemdaki gelişme umut verici. Müzik eserlerimizin de hak ettiği değeri görmesini istiyoruz.Eser sahibine, sanatçıya üretim heyecanı, motivasyon lazım... Bunun için müzikseverlerin, yetkililerin ilgisine ihtiyacı var. 15 yıldır yeni yasayı bekliyoruz.Müzik alanındaki üretim kalitesinin, dünyanın önde gelen müzik sektörlerindeki standardı yakalaması gerekiyor. Sektördeki sorunların çözülmesi ancak yeni yasa ile mümkün. Bu ülkenin dünyaya kültür ihraç edecek potansiyeli var. Yeter ki ortam oluşturulsun.Müzik sektörü bitti bitecek. Biz seyirci olursak, gelecek neslin kendi dillerindeki müzikleri ellerinden alınmış olacak. Müziğimize sahip çıkmalıyız. Türk müziği bu günleri hak etmiyor.