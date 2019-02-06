Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 6 Şubat 2019 Çarşamba - Günlük burç yorumu | Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medyadaki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi bugün burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 6 Şubat 2019 Çarşamba günü burç yorumlarınızda ne var? Haberimizin detaylarından astroloji konusunda en çok araştırılan konu durumunda günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise Astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Gökyüzü, huzur diyor" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMU 6 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA | ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs-Neptün kontağı; geçmiş yıllarda bağımlılıkları ile gündeme gelen ünlü isimlerin dava süreçlerini işaret ediyor. Ayrıca ülkemizde ve dünyada yaygınlaşan, ağır sonuçlarla biten oyunlara ağır yaptırımlar gündemi dolduracak. 1974 doğumlular için karışık bir dönem başlıyor.

KOÇ: Aktif ve meraklı yapınla yakın çevren ile bir arada olmak isteyebilirsin ama bu sefer ilgi görmek isteyen sensin. Bu hallerine alışık olmayan sevgilin nedensiz gelecek içe kapanıklığını kendisine yorabilir. Uzak yerlerden alacağın haberler gün içinde kafanın karışmasına neden olabilir.

BOĞA: Sahip oldukların konusunda güçlü olmak senin için bugün çok önemli olacak. Kolay kazanmadığın yatırımını temel bir zemine oturtmak için avukatınla bir yol planı çizmek isteyebilirsin. Ortaklaşa para mevzularında tam olarak önünü görememen seni yoruyor olabilir.

İKİZLER: Bugün kendine yönelik bir gün geçirme isteğiniz yoğun olabilir. Sevdiklerinle bir arada olmak fikri de güzel ancak kendi kabuğuna çekilip düşüncelere dalmak ve sokaklarda tek başına dolaşmak isteyebilirsin. Sevdiğin insanın yaşamındaki belirsizlikle, senin gözünü korkutuyor olabilir.