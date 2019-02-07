‘Ben şarkıcıyım, sanatçılık için 40 fırın ekmek yemek lazım’

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü popçu Merve Özbey, Uludağ'da düzenlenen Whitefest'in üçüncü gününde sahneye çıktı. Konser öncesinde soruları yanıtlayan Özbey, kendisini şarkıcı olarak nitelendirdiğini belirterek "Sanatçı olmak çok zor, onun için kırk fırın ekmek yememiz gerekir" diye konuştu. Özbey, sahne kıyafetleri içinse şunları söyledi: "Seyirciyi rahatsız etmeyecek şekilde ölçülü dekolte vermeyi seviyoruz. Sevenlerimiz için kıyafete verdiğimiz para helali hoş olsun." DJ David Şaboy'un da performans sergilediği TikTok ana sponsorluğunda, Yapı Kredi işbirliğiyle düzenlenen festivale katılanlar arasında Ender Alkoçlar ve Cem Hakko da vardı.