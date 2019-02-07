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’da sesler yükseliyor! Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde…

Atv’nin sevilen dizisi ’nın yeni bölümünde sesler yükselecek! Bir Zamanlar Çukurova’nın 19. Bölümünde yer yerinden oynayacak! Züleyha’nın Demir’e “Karısını elinden aldığın bir şoför parçasının, buraya, Çukurova’ya bey olmasını hazmedemiyorsun” cümlesi hangi felakete gebe? İşte Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde yaşanacaklar ve Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölüm fragmanı…

Giriş Tarihi: 7.2.2019 17:47 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 17:51
Bir Zamanlar Çukurova’da sesler yükseliyor! Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde…

Çukurova'da sesler yükseliyor! Gizlediği sırların ağırlığıyla sessiz kalanlar, gerçekleri haykırıyor, yer yerinden oynuyor. Züleyha'nın Demir'e "Karısını elinden aldığın bir şoför parçasının, buraya, Çukurova'ya bey olmasını hazmedemiyorsun" cümlesi hangi felakete gebe?

Bir Zamanlar Çukurova 19. Bölüm Fragmanı yayınlandı hemen izle! "Karısının elinden aldığın..."

YILMAZ'LA MÜJGAN'IN YAKINLAŞMASI KİMLERİN CANINI YAKIYOR?

Kimsenin duymasını istemediği bu gerçeği, Züleyha'dan duyan Demir Yaman kime silah çekecek? Yılmaz'la Müjgan'ın yakınlaşması kimlerin canını yakıyor? "Başımı öne eğmem acım içime aksın diyedir. Acımın bütün çığlıklarını kalbimde sakladım ben" diyen Fekeli yıllardır kapalı kapılar ardında kalan gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçiyor.

Malabadi Köprüsü’nde imkansız aşk

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